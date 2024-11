Les syndicats du G7 s'opposent à la gestion des LYNAQE par des militaires à la retraite

Le G7 (Groupe des 7 syndicats les plus représentatifs du secteur de l’Éducation), a exprimé son opposition à la mise en place des Lycées Nation-Armée pour la Qualité et l’Équité (LYNAQE) sous la direction de militaires retraités. Lors d'une conférence de presse ce mardi, El Hadj Malick Youm, secrétaire général du Syndicat autonome des enseignants du moyen secondaire du Sénégal (SAEMSS), a dénoncé cette initiative ainsi que le manque de concertation avec les syndicats.



« Depuis plusieurs mois, nous constatons une rupture du dialogue social. Lors de réunions cruciales au niveau du Conseil interministériel, la partie syndicale a été écartée, ce que nous avons vivement dénoncé », a-t-il affirmé.



M. Youm a déploré que des décisions majeures soient prises dans le secteur de l’éducation sans consultation des syndicats, citant la création des LYNAQE.



« Tout le monde a vu que ces LYNAQE poseront problème tôt ou tard d'autant plus que par rapport à la gouvernance scolaire, les syndicats ne sont pas d'accord qu'on puisse confier ces LYNAQE à des militaires à la retraite qui seront liés au gouvernement par un contrat. Nous ne sommes pas d'accord », a dit le secrétaire général du SAEMSS.



Les syndicats sont également préoccupés par la gestion des intendances de ces lycées, confiées elles aussi à des militaires retraités.



« On va donner encore l'intendance des LYNAQE à des militaires à la retraite qui seront liés au gouvernement par contrat. Ça veut dire quelque part, on assiste à une militarisation du système éducatif. Ce que nous n'accepterons pas. Nous ne sommes pas d'accord sur le modus operandi », ont-ils insisté.