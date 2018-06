Les travailleurs de Aftu menacent de paralyser le secteur dans les jours à venir

Appuyés par l’Union démocratique des travailleurs du Sénégal, force ouvrière, (Udts), les travailleurs de l’Aftu menacent de perturber le secteur des transports avec une grève générale dès la fin de leur préavis de grève prévu ce 30 juin pour exiger le droit des travailleurs. Pour le secrétaire général de ladite société Séni Mbaye Niang, les travailleurs de Aftu représenten t 80 % des travailleurs du transport. Et, dans une semaine si rien n’est fait, dit-t-il, les travailleurs vont paralyser le transport dans toutes les régions par une grève générale.



«Depuis que nous avons commencé à poser le problème des travailleurs de Aftu. 8 000 travailleurs sont dans la précarité sans contrat de travail, sans bulletin de salaire et sans couverture sociale. Le transport de l’Aftu représente 80% du transport au niveau du Sénégal », a- t-il dit .



E t d' ajouter : «On ne nous donne aucune considération. Nous considérons un manque d’engagement et un manque de considération totale à l’égard des transporteurs ».