Les travailleurs des collectivités territoriales continuent leur mouvement d'humeur après leur rencontre avec le ministre de tutelle

L’intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal (ISTCTS) s’est félicitée de sa rencontre avec son nouveau ministre de tutelle.



Dans un communiqué, l’intersyndicale a révélé que «le ministre, après avoir reconnu la légitimité de la revendication des travailleurs des collectivités territoriales, nous a affirmé la volonté du gouvernement de la République à œuvrer à la résolution de cette crise de près de deux années».

​

Selon le document, «il a ensuite proposé que les parties prenantes se constituent en un groupe de travail pour formuler des propositions soutenables de résolution de crise pour le gouvernement, et en particulier, pour les collectivités territoriales, au regard des dispositions de l’article 30 de la loi n°2011-08 du 30 mars 2011 relative au statut général des fonctionnaires des collectivités territoriales».



Par ailleurs, l’intersyndicale reste fondée à maintenir son plan d’actions de 120 heures les lundi 22, mardi 23 et le mercredi 25 avril courant. En effet, après avoir écouté le ministre et ses collaborateurs sur la proposition ci-dessus, l’intersyndicale reste collée aux décisions émanant de la base pour juger de la conduite à tenir suite à l’assemblée générale convoquée le mardi 23 avril 2024, à partir de 10h à la DST (Fass), lit-on dans le communiqué.



En mouvements de grève depuis quelque temps, l’ISTCTS remercie les travailleurs des collectivités territoriales pour leur mobilisation à défendre leurs droits et se réjouit de la rencontre tenue jeudi 18 avril 2024 au ministère des Collectivités territoriales sur invitation du ministre Moussa Balla Fofana, en présence de ses collaborateurs et du directeur général du Centre national de la fonction publique locale et de la formation (CNFPLF).