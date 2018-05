Les usagers de l’autoroute à péage déclarent la guerre à Eiffage

«Suite à l'accident tragique ayant causé la mort de l'artiste musicien Papis Mballo de Guelongal, qui est venu s'ajouter à une liste déjà trop longue de drames et de pertes en vies humaines sur l'autoroute à péage, un Collectif composé de citoyens de tous bords a vu le jour ce lundi 7 mai 2018 à Dakar», informé le communiqué parvenu à PressAfrik.



Selon son porte-parole Bachir Fofana, ce mouvement «vise à canaliser le mécontentement et les concerts d'indignation qui se sont manifestés pour dénoncer l'inaction de l'Etat et le refus de l'entreprise Eiffage d'assumer ses obligations de sécurisation de l'autoroute en dépit des demandes et appels récurrents des citoyens».



Mais déjà, annonce-t-il, une plainte va être déposée au bureau du procureur de la République, pour homicide involontaire e t mise en danger de la vie d’autrui. Concomitamment, un courrier sera adressé au chef de l’Etat afin que ce dernier publie le contrat qui lie l’Etat à Eiffage.

Le Collectif n’exclut pas d’initier d’autres actions pour obtenir gain de cause.