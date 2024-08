Lettre de l’Abbé André à Sonko sur le voile : le ministre de l’Éducation se constitue avocat du PM

Suite à la sortie du PM, Ousmane Sonko disant qu’: « on n’acceptera plus l’interdiction du voile dans les établissements scolaires », les réactions n’ont pas tardé à pleuvoir. La dernière indignation est celle de l’Abbé André Ndiaye. Face à ce malaise, le ministre de l’Éducation nationale se constitue avocat du Premier ministre, Ousmane Sonko et répond à l’Abbé André Ndiaye tout en tentant de justifier le message du chef du gouvernement.



Moustapha Mamba Guirassy a regretté les propos du religieux qui selon lui a sorti les propos du Premier Ministre de son cadre.

« Il parle de l’Eglise. Ce qui montre qu’il n’a pas bien écouté et s’est empressé de réagir. Pourtant, il devrait même appuyer ce que le Premier ministre a dit c’est à dire qu’on doit protéger l’enfant chrétien, on doit protéger l’enfant musulman et on doit aussi protéger l’enfant musulman qui ne porte pas de voile. C’est ce qu’il devait dire. Mais ses propos sont durs et démesurés par rapport au débat », a lancé le ministre.



Ajoutant que le débat qui a été posé est un débat de règlement intérieur et non un débat de religion. « Un règlement intérieur il est bon, il n’est pas bon, cela se règle même au niveau du ministère, a-t-il souligné.