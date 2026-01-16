Levée de suspension sur l’importation : l'Inde rouvre les vannes du riz vers le Sénégal

L'étau se desserre sur le marché du riz. “L'Ambassade de l'Inde au Sénégal ainsi que les acteurs du commerce et les exportateurs, ont informé que la restriction d'importation de riz susmentionnée, d'une durée d'un mois, a désormais été levée”. C'est l’information du ministère indien du commerce et de l’industrie, à travers l’Autorité indienne de développement des exportations de produits agricoles et alimentaires transformés (APEDA).



Dans un communiqué daté du 14 janvier 2026. L'APEDA annonce qu’elle reprendra la délivrance des Certificats d'Enregistrement et d'Allocation (RCAC) pour l'exportation de riz non-Basmati vers le Sénégal avec effet immédiat. “Toutefois, les parties prenantes sont également priées de surveiller les derniers développements au Sénégal pour tout changement dans les conditions politiques liées au riz”, note le communiqué, ajoutant qu’en cas de doute, “il est conseillé de consulter l'Ambassade de l'Inde à Dakar ou l'APEDA, par mesure de prudence, avant de décider de l'expédition”.



L’annonce fait suite à la suspension temporaire de la délivrance des Certificats d'Enregistrement et d'Allocation (RCAC) pour l'exportation de riz non-Basmati vers le Sénégal, en raison de la suspension de la délivrance des Déclarations d'Importation de Produits Alimentaires (DIPA) par le gouvernement du Sénégal pour une période d'un mois. Cette mesure avait créé une perturbation sur le cours du marché du riz indien, obligeant les commerçants à rediriger leurs commandes dans d’autres marchés.



A Dakar, les négociants s’attendaient à ce que la mesure de suspension d’un mois soit levée ou réévaluée, afin d’approvisionner le marché senegalais, en prélude du mois de ramadan ou la consommation du riz enregistre une hausse.



La mesure de suspension du ministère du commerce était motivée par la mévente des stocks du riz local . Récemment, le ministre du commerce et de l’industrie Serigne Gueye Diop avait décidé de ne plus délivrer de Déclaration d'Importation de Produits Alimentaires (DIPA), tant que le riz de la vallée n'est pas acheté. Les importateurs ont l'obligation d'acheter les 9 000 tonnes de riz blanc et les 308 000 tonnes de riz paddy qui sont actuellement en souffrance dans la vallée. “ il faut absolument acheter tout le stock avant de pouvoir importer à partir de l'Inde ou des autres pays », avait déclaré le ministre.



Un impératif qui semble pris en compte par les importateurs. Rappelons que les exportations indiennes vers le Sénégal ont atteint 230 194,76 tonnes au cours des cinq premiers mois de l’exercice 2025, soit une hausse de 25 % sur un an », note Platts.