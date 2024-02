Levée des sanctions de la CEDEAO sur les Etats de l'AES : une décision bien accueillie dans l'organisation

"C’est une très bonne décision. Quelque part, certains types de sanctions de fermer carrément les frontières, c’est punir les populations qui ne sont pas fautifs", a d'emblée fait savoir Mamadou Thior sur la question. Et de poursuivre, " je comprends la CEDEAO. Parce qu’il ne faut pas encourager et les coups d’Etat militaires et constitutionnels. Comme on en voit souvent dans certains pays les histoires de troisième mandat et autres sont de mise. Je pense que c’est un signal que la CEDEAO a voulu envoyer. Pour que ces putschistes ne s’éternisent pas au pouvoir".



"Je l’ai dit et je l’ai condamné parce que simplement, les militaires au Mali, Niger et Burkina n’entendent pas quitter le pouvoir très tôt. Ils ont pris le pouvoir en pensant qu’ils peuvent régler le problème. Donc, il ne faut pas rester là pendant 5 ans. Ils veulent s’éterniser au pouvoir et sur ce, il faut soutenir la CEDEAO", pense monsieur Thior.



Dans le souci de préserver l'organisation sous régionale, le général Yacubu Gowon, ancien président du Nigéria et membre fondateur de la CEDEAO, à lancé un appel pathétique pour que la CEDEAO n’éclate pas. La CEDEAO, en comparaison des autres organisations régionales (la Sadec, l’union arabe du Magreb etc.) est l’organisation communautaire la plus aboutie. L'exemple le plus concret est le passeport de la CEDEAO qui permet de circuler en toute liberté dans l’espace. Ce qui n’existe pas ailleurs. Cet arguement a tout le temps été brandi par les officiels de la CEDEAO.



"Les Etats du Sahel n’ont plus aucune raison à ne pas revenir à la CEDEAO. S’ils ne le font pas, ils vont confirmer mes soupçons. C’est-à-dire que ces militaires veulent s’éterniser au pouvoir. Je pense qu’ils doivent accepter la main tendue de la CEDEAO" a confié monsieur Thior. .