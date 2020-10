Lewis Hamilton signe au GP du Portugal sa 92e victoire, record absolu

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté dimanche le GP du Portugal et détient désormais seul le record de victoires en Grand Prix avec 92 succès. Il a devancé son coéquipier Valtteri Bottas et Max Verstappen (Red Bull).



25 octobre 2020 à 14h55

Lewis Hamilton est désormais sans égal. Deux semaines après avoir rejoint Michael Schumacher dans l'histoire avec un 91e succès en Grand Prix, le Britannique a effacé cette marque à sa première occasion, dimanche, en s'adjugeant le Grand Prix du Portugal, sa 92e victoire, donc. Il conforte sa place de leader au classement des pilotes du Championnat du monde.



Il a devancé sur la piste de Portimao son coéquipier Valtteri Bottas et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Charles Leclerc (Ferrari) est 4e, Pierre Gasly (Alpha Tauri) a signé une belle cinquième place et Esteban Ocon (Renault) a pris la huitième.