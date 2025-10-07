Réseau social
Liban: deux morts dans des frappes israéliennes dans le sud
Deux personnes ont été tuées mardi dans des frappes israéliennes sur le sud du Liban, a indiqué le ministère libanais de la Santé, malgré le cessez-le-feu en vigueur entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran. Dans un communiqué, le ministère a précisé qu' «une frappe de drone israélienne ayant visé une pelleteuse à Yater a fait un mort». Il a ajouté qu' «une autre frappe aérienne à Deir Ames a tué une personne et en a blessé une autre». L'armée israélienne n'a pas immédiatement commenté ces informations.
 
