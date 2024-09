Liban : plusieurs morts et des milliers de membres du Hezbollah blessés dans l'explosion de leurs bipeurs

Plusieurs personnes ont été tuées et des milliers ont été blessées mardi 17 septembre lorsque les bipeurs utilisés par les membres du Hezbollah pour communiquer ont explosé à travers le pays. L'ambassadeur de l'Iran au Liban a été également blessé, selon la télévision iranienne. Une source proche du mouvement chiite a accusé Israël d'être à l'origine d'un « piratage ». En Syrie, quatorze personnes ont aussi été blessées.



Le ministre de la Santé Firass Abiad a déclaré que « huit personnes ont été tuées et près de 2750 autres blessées » dans l'explosion mardi 17 septembre de bipeurs appartenant à des membres du Hezbollah au Liban. Parmi les victimes, le fils d'un député du Hezbollah. L'ambassadeur de l'Iran à Beyrouth, Mojtaba Amani, a également été blessé. « Il nous a déclaré il y a quelques minutes qu'il allait bien, qu'il était conscient et qu'il n'y avait aucun danger pour lui », a ajouté la télévision iranienne, sans préciser si le bipeur, un système de radiomessagerie, lui appartenait.