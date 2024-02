Libération des détenus politiques : Amadou Sané, maire de Diacounda et d'autres jeunes libres

La libération des prisonniers dits "politiques" continuent de plus, après la saignée de semaines dernières. Hier, à Ziguinchor neuf (9) détenus ont été libérés dont cinq (5) mineurs. Ces élargissements ont été sollicités par les membres de la société civile qui ont finalement obtenu gain de cause. Parmi ces élargis figure, le maire de Diacounda Amadou Sané, membre de l'ex-Pastef.



Au total, ils étaient 29 détenus dans la maison d'arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor. Ces libérations s'inscrivent toujours dans la pacification de l'espace politique. Et elles interviennent dans un contexte de dialogue national, ouvert hier lundi à Diamniadio. Le Président, Macky Sall a fait l'annonce d'une loi d'amnistie couvrant les périodes de 2021-2024. A cet effet, Macky Sall compte dès demain saisir l'Assemblée nationale.