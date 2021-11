Libéré, Barthélémy Dias menace: "demain je prendrai des disposition pour que personne ne m'arrête"

Barthélémy Dias est libéré et il fait actuellement face à la presse. Dans sa déclaration, la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi, a mis en garde le gouvernement et les forces de l'ordre. "Demain, je vais sortir de chez moi et je prendrai des dispositions pour que personne ne m'arrête", a-t-il menacé.

Rappelant que le ministre de la Santé et non moins candidat de la coalition au pouvoir à Dakar, Abdoulaye Diouf Sarr, a organisé une grande caravane dimanche dans les rues de Dakar.

AYOBA FAYE

