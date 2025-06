États-Unis: le suspect du meurtre d'une élue démocrate du Minnesota arrêté

Vance Boelter, le suspect de l'assassinat d'une élue démocrate du Minnesota et de son mari, a été arrêté après deux jours de chasse à l'homme, ont rapporté dimanche 15 juin au soir plusieurs médias américains.



Selon le «New York Times» et la chaîne CBS News, Vance Boelter, 57 ans, a été capturé vivant dans une zone rurale où une vaste opération de recherches a eu lieu dimanche. Il est accusé d'avoir tué la députée à la Chambre des représentants de l'État du Minnesota Melissa Hortman et son époux samedi au petit matin, ainsi que d'avoir gravement blessé un autre élu de la banlieue de Minneapolis, John Hoffman, et sa femme.