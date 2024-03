Libéré de ses fonctions de Premier ministre: la première réaction de Amadou Ba

“Au moment de quitter les fonctions de Premier ministre de la République du Sénégal, j’exprime mes remerciements les plus sincères au Chef de l’Etat, S.E.M. Macky SALL, pour sa confiance et l’honneur qu’il m’a fait durant toutes ces années au service de notre nation”, a dit Amadou Ba.

Et d'ajouter : “Il m’a offert l’opportunité de remplir des missions exaltantes à un haut niveau de responsabilité pour le développement du Sénégal et le bien-être des populations”.

Amadou Ba remercie également le chef de l’État de l’avoir confirmé comme candidat de l’Apr et de la coalition BBY.

“Aussi, je vais, dès ce soir, me consacrer pleinement à la préparation de l’élection présidentielle, avec toutes les équipes constituées, pour une victoire dès le premier tour”, a fait savoir le candidat à l'élection présidentielle.

“Sur ce chemin de défis que nous devons relever ensemble, nous mettrons à profit l’expérience acquise à côté du leader de l’Alliance pour la République, mon parti, et de la coalition Benno Bokk Yaakaar, le Président Macky Sall, pour rassembler, fédérer et mobiliser l’ensemble des Sénégalais pour réaliser notre ambition majeure qui est d’être le Président de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes et des femmes, du pouvoir d’achat des familles sénégalaises, de la paix et de la sécurité de notre cher pays”, a-t-il lancé.

