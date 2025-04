Liberté de la presse : le PIT-Sénégal dénonce une "répression systématique" du régime en place

Le Parti de l’Indépendance et du Travail (PIT-Sénégal) monte au créneau pour dénoncer ce qu’il qualifie de "politique de répression systématique" menée par les autorités à l’encontre de la presse sénégalaise. Dans un communiqué rendu public, le parti pointe une série de pressions économiques et institutionnelles exercées sur les médias, au détriment de la liberté d’expression.



Selon le PIT, les tentatives d’"asphyxie économique" via la fiscalité, le contrôle de la publicité et les restrictions financières s’accompagnent d’atteintes directes à la liberté de création et à l’exercice du journalisme. Une situation jugée préoccupante par les militants du parti, qui y voient des dérives autoritaires incompatibles avec les principes démocratiques.



"La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute démocratie", rappelle le PIT, qui appelle les autorités à engager un dialogue constructif avec les acteurs du secteur. Le parti plaide notamment pour la dépénalisation des délits de presse et la tenue d’États généraux inclusifs, afin de mettre en place une réforme structurelle et durable du paysage médiatique sénégalais.



A terme, le PIT-Sénégal réaffirme son soutien aux professionnels des médias et appelle à une mobilisation citoyenne en faveur de la liberté d’expression, considérée comme un droit fondamental à protéger.