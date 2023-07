Liberté provisoire accordée à Cheikh Bara Ndiaye

Le juge d'instruction chargé du deuxième cabinet a rendu une ordonnance de mise en liberté provisoire du chroniqueur de Walf TV, confie Me Moussa Sarr. Cette décision prise par le magistrat instructeur Mamadou Seck est assortie d'un contrôle judiciaire avec obligation d'émarger le premier vendredi de chaque mois, interdiction de sortie du territoire national sans autorisation et interdiction de parler du dossier.



Ainsi, Cheikh Bara Ndiaye ne pourra être libre que si le parquet ne fait pas appel dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la notification de la décision, d'après son avocat.



Pour rappel, Cheikh Bara Ndiaye a été inculpé le 9 juin dernier pour actes ou manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et actions directes. Il a été placé sous mandat de dépôt puis transféré au pavillon spécial.