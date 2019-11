Licenciement abusif : le Dg de Diprom traîné devant la justice

Le président directeur-général du groupe Diprom, Cheikh Mbacké Sèye et son Directeur-général, Moustapha Sèye, sont traînés devant dame justice. Ils sont poursuivis par dix-huit (18) délégués et huit (8) membres du personnel non-délégués pour licenciement abusif et entrave à l’exercice régulier des fonctions de délégué du personnel.



Selon le quotidien « Les Echos », ces travailleurs réclament au total 900 millions de F Cfa. Le groupe Diprom regroupant plusieurs filiales est Sitra, Touba Gaz, Touba Oil, Sarii, Senstock et Darou Khoudoss, est accusé de n’avoir pas respecté la procédure pour licencier ses travailleurs.



Les sieurs Sèye vont comparaître le 10 décembre prochain.