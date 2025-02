Licenciements en vue à la Caisse des Dépôts et Consignations : une trentaine d'agents concernés

Un drame social se profile à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Contrairement aux attentes de certains, le plan social annoncé par la direction de l'institution, dirigée par Fadilou Keita, n'est pas un projet lointain mais une réalité imminente, rapporte Les Echos.



En effet, le Directeur général a commencé à mettre en application le quitus accordé par le Conseil de surveillance.



Selon les informations du journal, dès vendredi dernier, une trentaine d'agents, majoritairement en contrat à durée indéterminée (CDI), ont été identifiés pour intégrer ce plan de départ. Leur licenciement ne serait plus qu'une question de jours.



Une fois les accords trouvés, chacun recevra son indemnisation avant de quitter l'entreprise.



La même source renseigne que cette décision suscite une vive incompréhension. Cette situation soulève de nombreuses interrogations sur la gestion et les véritables raisons qui motivent ce plan social.