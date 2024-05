Ligue 1 : Jamono Fatick reste dans l’élite, Génération Foot, Stade de Mbour, Casa Sports et Diambars luttent pour le maintien

A une journée de la fin de la saison 2023-2024, la lutte pour le maintien fait rage. Génération Foot (11e), Stade de Mbour (12e), Casa Sports (13e) et Diambars (14e) sont concernés pour la lutte pour le maintien.



Le Jamono Fatick (10e, 28 pts) a assuré son maintien dans l’élite. Les Fatickois ont remporté (1-0) un duel direct face au Casa Sports (13e, 24 pts -12). Les Ziguinchorois, désormais relégables, devront lutter lors de la 26e et dernière journée avec la lanterne rouge, Diambars (14e, 21 pts -16), qui a sombré (7-2) devant Dakar Sacré-Cœur (3e, 40 pts).



En bas du classement rien n’est encore joué. Même Diambars qui a coulé devant les Sicapois garde espoir. Le club de Saly, champion en 2013, doit absolument battre Génération Foot lors de cette dernière journée pour espérer se maintenir. Les Grenats, champion en 2023 sont également en danger.



Avec 26 points au compteur, Génération Foot (11e, 26 pts) reste dans la course pour le maintien avec le Stade de Mbour (12e, 24 pts-5) et Casa Sports (13e, 24 pts -12).



Les Stadistes se déplaceront chez le champion Teungueth FC qui va fêter son titre. Et le Casa Sports offre l’hospitalité à l’US Ouakam (9e, 30 pts) qui vient de mettre fin au rêve du Jaraaf de remporter le titre. Les Ouakamois ont battu les Médinois (2-1), au stade municipal de Ngor.