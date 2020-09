Ligue 1 : Montpellier et Téji Savanier font tomber l'OL

En cas de victoire, Lyon aurait pris la tête du Championnat. Mais battu ce mardi à Montpellier (1-2), en match en retard de la première journée, l'OL ne va finalement pas bonifier son bon début de saison. Avec son capitaine Memphis Depay laissé sur le banc au coup d'envoi, le club rhodanien s'est montré globalement inoffensif face à un adversaire bien équilibré. C'est d'ailleurs le MHSC qui a fait la plus belle impression dans le jeu, bien aidé par l'expulsion de Houssem Aouar avant la mi-temps (44e), qui a vite poussé à l'OL à revoir ses ambitions à la baisse, même si en fin de match, le scénario aurait pu tourner.



La première occasion a pourtant été en faveur des joueurs de Rudi Garcia, Toko Ekambi voyant sa reprise heurter le poteau (3e). La suite a surtout été à l'avantage des Héraultais. Delort a vu sa tête repoussée par Lopes avant de manquer le cadre (24e), avant que Savanier entre en scène, marque sur penalty (38e) puis double la mise en seconde période (59e).



L'entrée en jeu de Depay (55e), à la place de Kadewere, décevant, a donné un nouvel élan à l'OL. L'attaquant néerlandais a d'ailleurs marqué son quatrième but de la saison, sur penalty (82e), à la suite d'une faute de Hilton, expulsé après intervention du VAR, sur Cherki. Mais ça n'a pas suffi. Omlin, le gardien montpelliérain a rassuré les siens dans les derniers instants et permis à Montpellier de remonter au pied du podium.



Le joueur : Savanier, Monsieur efficacité

Si Montpellier se repose souvent offensivement sur son duo Laborde-Delort, il peut aussi compter sur un autre joueur, au profil plus technique en la personne de Teji Savanier. Positionné en retrait des deux attaquants, l'ancien Nîmois a réussi un match plein face à Lyon. Auteur d'un doublé (38e et 59e), le milieu offensif s'est montré très adroit dans la finition, comme sur sa Panenka devant Lopes et son enchaînement contrôle-frappe dans la surface sur le deuxième but. Avec deux buts sur ses deux tirs cadrés, il était difficile de faire mieux pour celui aurait pu signer à l'OL en 2019.