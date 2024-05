Ligue 1 Sénégal : la violence refait surface après le match Jaraaf - Teungueth FC

La violence a refait surface dans les stades des journées de championnat du Sénégal. Ce dimanche, lors de la 22ème journée de Ligue 1, des échauffourées ont éclaté après le match opposant Jaraaf et Teungueth FC au stade municipal de Ngor.



Sanctionnée d’une victoire des Médinois (3-0), la rencontre s’est terminée dans la violence et la confusion, avec des jets de pierres à l’intérieur comme à l’extérieur du stade, d’après les responsables. Les affrontements des deux camps de supporters n’ont pas épargné les bus des deux clubs. Les véhicules Médinois et Rufisquois ont tous été caillassés par les cailloux des « supporters ».



La même source précise qu’un membre du staff technique de Teungueth FC et coach adjoint, à savoir Sam Diallo, a subi une blessure.