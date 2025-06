La Défense civile de Gaza évoque au moins dix morts et plus de 100 blessés par des tirs israéliens

La Défense civile de la bande de Gaza a fait état, dimanche 1er juin, d'au moins dix morts et plus de 100 blessés dans des tirs israéliens contre des personnes qui se dirigeaient vers un centre américain de distribution d'aide alimentaire. «Au moins dix Palestiniens ont été tués et plus de 100 autres de tous âges blessés en raison de tirs depuis des véhicules israéliens vers des milliers de citoyens qui se dirigeaient tôt samedi matin vers le site d'aide américaine à l'ouest de Rafah», dans le sud de la bande de Gaza, a déclaré à l'AFP le porte-parole de la Défense civile Mahmoud Basal.