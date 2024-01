Ligue 1 : TFC, Jaraaf, Pikine, Gorée et DSC, grosse bataille pour le titre de champion à mi-parcours

La 13e et dernière journée de la phase aller en Ligue 1 sénégalaise promet une grande bataille, ce vendredi, pour le titre de champion à mi-parcours entre le leader actuel Teungueth FC (21 pts) et ses quatre (4) poursuivants immédiats : Jaraaf (20 pts +7), AS Pikine (20 pts +3), Gorée (20 pts +2) et Dakar Sacré-Cœur (19 pts +4).



Lequel des cinq (5) clubs (Teungueth FC, Jaraaf, l’AS Pikine, US Gorée, Dakar Sacré-Cœur) va terminer au sommet à l'issue de la phase aller de la Ligue 1 ? Teungueth FC ? La formation rufisquoise se déplace sur la Petite Côte pour y affronter le Stade de Mbour (13e, 10 pts).



Actuel meilleur artificier de l'élite avec 8 réalisations, Mbaye Jacques Ndiaye et ses coéquipiers doivent s'imposer à Mbour pour s'adjuger le titre honorifique de champion à mi-parcours. Tout autre résultat pourrait conduire à l'éviction de Teungueth FC du fauteuil de leader.



A seulement un point derrière le club fanion de Rufisque, le Jaraaf (2e, 20 pts+7) se déplace à Saint-Louis pour défier la Linguère (7e, 15 pts). Aspirant à la première place, les hommes de Malick Daf sont déterminés à remporter ce duel et préserver leur invincibilité en championnat.



L'AS Pikine (3e, 20 pts+2) se rend dans le Sine pour affronter la lanterne rouge, Jamono Fatick (14e, 9 pts). Les Pikinois, forts d'une victoire face au Stade de Mbour (1-0), convoitent un deuxième succès consécutif face à une équipe de Jamono en difficulté, avec une spirale de 5 défaites d'affilée.



Actuellement au pied du podium, I'US Gorée (4e, 20 pts+2) a réussi une impressionnante remontée après un début de championnat poussif. Les Insulaires, victorieux contre Génération Foot (2-1) en match en retard samedi dernier, se rendent chez Dakar Sacré-Cœur (5e, 19 pts), qui aspire également à la victoire pour virer en tête en cas de faux pas de Teungueth FC et Jaraaf.



De son côté, le Casa Sports, en pleine forme avec trois succès d'affilée, rendra visite à l’US Ouakam. L’équipe fanion de Ziguinchor vise une quatrième victoire consécutive. Quant aux Ouakamois, ils veulent renouer avec le succès après un match nul et deux défaites.



Au stade Lat Dior, Génération Foot (11e, 12 pts) accueille Diambars (12e, 11 pts) dans un duel entre académiciens. Les deux équipes sont dans une situation délicate et ne peuvent se permettre de commettre des erreurs sous peine de s’enliser dans la crise.



Au stade Amadou Barry, Guédiawaye FC (6e, 17 pts) reçoit Sonacos de Diourbel (8e, 14 pts).





