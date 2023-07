Ligue 1: le PSG pense à prêter Kylian Mbappé !

Le Paris Saint-Germain a durci le ton avec Kylian Mbappé. Après avoir averti le joueur en indiquant publiquement qu’il devrait prolonger ou partir cet été, le club de la capitale est passé à la vitesse supérieure. En effet, les PSG a décidé d’écarter le Français de la tournée estivale en Asie et de l’envoyer dans le loft parisien. De plus, l’écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a fait savoir que le champion du monde 2018 serait placé sur le marché après le 31 juillet.



Une occasion que plusieurs écuries sont prêtes à saisir. Skysports révèle que plus de cinq clubs ont contacté le PSG pour KM7. Les écuries sont déjà au taquet. Certaines ont d’ailleurs formulé des offres et ont même inclus des joueurs dans l’opération. Plus étrange, le média anglais, réputé pour son sérieux, précise que le PSG n’est pas fermé à l’idée de le prêter afin d’économiser son imposant salaire. Une option étonnante malgré tout puisque le joueur sera libre dans un an. À moins qu’une option d’achat obligatoire soit incluse. Skysports rappelle toutefois que le PSG veut absolument récupérer un gros chèque pour son joueur, qui ne partira jamais librement.



Avec Footmercato