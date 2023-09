Ligue Europa : l’OM revient de loin face à l’Ajax et prend le point du nul à Amsterdam

Bousculé par les tensions entre la direction et les groupes d’ultras, l’Olympique de Marseille, invaincu en 5 journées de Ligue 1, faisait néanmoins son entrée en lice dans cette édition 2023-2024 de la Ligue Europa face à l’Ajax Amsterdam, également dans la tourmente et auteur de son pire début de saison en championnat depuis des décennies. Pour ce faire, l’entraîneur intérimaire Pancho Abardonado, sur le banc phocéen après le départ de Marcelino et son staff, décidait d’aligner Azzedine Ounahi, grandement demandé par les supporters, dans le coeur du jeu dans un 4-3-3 guidé par un trio offensif Harit-Aubameyang-Ndiaye. Pourtant, le début de la rencontre était à mettre au crédit des Ajacides, mettant le pied sur le ballon avant de concrétiser son ascendant à la suite d’une bourde de Chancel Mbemba.





Ratant sa tête défensive dans sa moitié de terrain, le défenseur congolais laissait Carlos Borges s’emmener le ballon et crucifier Pau Lopez (1-0, 9e). Les Olympiens voyaient un peu le jour à la suite de l’ouverture du score adverse, avec notamment l’occasion ratée d’Aubameyang en face à face avec Jay Gorter (18e). De quoi laisser les Lanciers inscrire le but du break signé Steven Berghuis, seul à la reprise d’un corner mal dégagé (2-0, 20e). Quelques minutes plus tard, la réduction de l’écart venait enfin du pied de Jonathan Clauss, servi par Harit avant de transpercer la défense adverse et s’offrir sa première réalisation en Coupe d’Europe (2-1, 23e). Un but qui redonnait de la confiance aux offensifs marseillais, en témoignait la barre transversale trouvée par Iliman Ndiaye sur une nouvelle ouverture de son compère marocain Harit (29e).



L’OM surpris puis relancé

L’OM n’hésitait pas à profiter des espaces laissés et des premières relances ratées par la défense ajacide pour se projeter offensivement. D’abord imprécis de la tête sur un nouveau centre de Clauss (37e), PEA trouvait enfin le chemin des filets d’une belle frappe à ras de terre (38e) pour remettre les compteurs à zéro. Les Phocéens pouvaient même rentrer au vestiaire avec l’avantage au score mais Ounahi ne plaçait pas vraiment sa reprise de l’intérieur du pied dans la surface (45+2e). Au retour des couloirs de l’antre amstellodamois, les hommes en bleu tentaient de se reposer sur leur dernier quart d’heure intéressant dans le jeu, mais les lacunes défensives ressurgissaient et laissaient Kenneth Taylor reprendre le centre de Borges pour tromper Pau Lopez, qui ne pouvait que toucher le ballon du pied (3-2, 52e).



L’avantage repris par les poulains de Maurice Steijn leur redonnait de l’allant pour faire reculer les visiteurs dans leurs 30 derniers mètres, et ainsi retrouver sa domination du premier acte. Mais il suffisait d’un mouvement collectif achevé sur une frappe de Harit mise en échec pour redonner de la confiance aux siens (68e). Titularisé pour la première fois depuis un mois, Azzedine Ounahi se montrait volontaire et multipliait les frappes, sans grande réussite (5 tirs, 3 cadrés). Le buteur Taylor, trouvé dans le dos de la défense, était rejoint par Samuel Gigot, présent pour dégager le ballon en deux temps (75e). PEA s’offrait finalement un doublé, trompant Gorter d’une frappe puissante pour le but égalisateur (3-3, 78e). L’Ajax terminait même le match à 10 contre 11 après le deuxième avertissement écopé par Silvano Vos (90+1e), mais l’OM ne profitait pas de cette supériorité numérique malgré quelques occasions. En plein marasme, l’OM prend un bon match nul à Amsterdam avant de recevoir le PSG ce dimanche soir.