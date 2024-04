Ligue Europa : pas de miracle pour Liverpool, Rome et le Bayer rejoignent le dernier carré

AS Rome 2-1 AC Milan : Mancini (12e), Dybala (22e) / Gabbia (85e)

2-1 AC Milan : Mancini (12e), Dybala (22e) / Gabbia (85e) Atalanta Bergame 0-1 Liverpool : Salah (5e)

: Salah (5e) West Ham 1-1 Bayer Leverkusen : Antonio (13e) / Frimpong (89e)

Malgré sa défaite en Italie (0-1), l’Atalanta Bergame prive Liverpool d’une demi-finale de Ligue Europa. Dans la douleur, le Bayer s’est arraché pour valider sa qualification aux dépens de West Ham (1-1). Tombeuse de l’AC Milan (2-1), l’AS Rome a dominé son quart de finale 100% italien pour rejoindre le dernier carré.En plus du choc entre l’Olympique de Marseille et Benfica à l’Orange Vélodrome, six autres équipes se disputaient les derniers tickets pour le dernier carré de la Ligue Europa, ce jeudi soir. Après avoir créé la sensation à Anfield en balayant Liverpool, l’Atalanta Bergame retrouvait la formation anglaise au Gewiss Stadium.Accusant un retard de trois buts, le club de la Mersey était donc condamné à l’exploit pour espérer disputer la 21e demi-finale de son histoire en Coupe d’Europe. D’entrée de jeu, les hommes de Klopp ont tenté de semer le doute dans les esprits transalpins en ouvrant le score par l’intermédiaire de Salah, buteur sur penalty (0-1). Malgré le monopole du cuir, la domination anglaise s’est avérée stérile.Multipliant les erreurs techniques, Liverpool a peiné à mettre réellement l’écurie bergamasque en difficulté. Le club de la Mersey a eu beau accentué sa main mise sur le jeu au retour des vestiaires, les Lombards ont tenu bon et sont même parvenus à inquiéter les Reds.D’abord sollicité par Ederson (50e), Alisson devait s’employer au sol pour repousser une frappe à ras de terre de Koopmeiners (60e). Poussifs, les Reds se sont heurtés à un bloc italien compact et très impliqué, et ce, malgré les entrées de Jota, Nunez et Eliott. Défaite mais néanmoins vaillante, la Dea a fait le job pour priver Liverpool d’une remontada. Conséquence, le club italien poursuit son petit bonhomme de chemin en C3 et affrontera le vainqueur de la confrontation entre l’OM et Benfica.Quelques jours après remporté le premier titre de champion d’Allemagne de son histoire, le Bayer Leverkusen remettait le couvert en Coupe d’Europe. Déterminée à aller au bout de son aventure en C3 pour ajouter un nouveau trophée à son palmarès, la formation allemande se devait de conforter son avantage de deux buts glané à la BayArena la semaine passée.Avec un onze de départ remanié, l’équipe de Xabi Alonso a payé les frais d’une entame de match canon du club londonien, rapidement récompensé par une réalisation d’Antonio (1-0). Les Hammers auraient même pu enfoncer le clou sans plusieurs interventions décisives de Kovar.Méconnaissable, le Bayer a subi les débats avant se réveiller en fin de partie. Délivré par Frimpong (1-1), le club allemand enchaîne un 44e match sans défaite toutes compétitions confondues tout en validant sa qualification.En ballotage favorable après sa courte victoire à San Siro, l’AS Rome entendait réaliser une pareille prouesse devant son public pour sortir l’un des grands favoris de la compétition, l’AC Milan. Déjà décisif à l’aller, Mancini a montré une nouvelle fois la voie à ses coéquipiers en trompant Maignan (1-0).Dans le sillage de l’Italien, Dybala a ajouté sa pierre à l’édifice en exploitant un ballon mal dégagé par la défense lombarde (2-0). En supériorité numérique depuis la demi-heure de jeu suite à l’exclusion de Celik (31e), l’AC Milan s’est redonné un peu d’espoir en fin de partie suite à la réduction de l’écart signée Gabbia (2-1).En maîtrise, la Louve remporte sa double confrontation contre l’AC Milan et file en demi-finale. Transparents de bout en bout, les Milanais peuvent nourrir de gros regrets.