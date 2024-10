Ligue des Nations : le Portugal et CR7 domptent la Pologne, l’Espagne domine le Danemark, la Serbie bat la Suisse

Le Portugal a enchaîné une nouvelle victoire en Pologne (1-3), tandis que l’Espagne a difficilement dominé le Danemark (1-0). La Serbie a, quant à elle, décroché sa première victoire dans cette nouvelle édition face à la Suisse (2-0), pendant que la Roumanie n’a pas tremblé contre Chypre (0-3). Retour sur cette ultime soirée de la 3e journée de la Ligue des nations.



Emmené par un Cristiano Ronaldo toujours en soif de records, le Portugal se déplaçait à Varsovie pour y affronter la Pologne ce samedi soir. Pour tenter de décrocher une deuxième victoire dans cette Ligue des nations, Michal Probierz avait choisi d’aligner un 3-5-2 avec Karol Swiderski, attaquant du Charlotte FC (MLS), aux côtés de Robert Lewandowski. De son côté, Roberto Martinez était resté sur son 4-3-3, avec Bruno Fernandes, Ruben Neves et Bernardo Silva, au milieu, alors que Cristiano Ronaldo évoluait à la pointe de l’attaque aux côtés de Rafaël Leão et de Pedro Neto.



Dominateurs, les Portugais ont pris les devants grâce à Bernardo Silva (26e), après une sublime remise de la tête de Bruno Fernandes. Dix minutes plus tard, Rafaël Leao prenait de vitesse la défense polonaise avant de décrocher une frappe qui heurta le poteau de Lukasz Skorupski. Cristiano Ronaldo, qui avait bien suivi, terminait au près pour permettre à la Seleçao de faire le break (37e), avant la mi-temps.



Au retour des vestiaires, la Pologne a réduit la marque sur un but de Piotr Zieliński (78e), avant que le but contre son camp de Jan Bednarek (88e) ne scelle la victoire des visiteurs. Avec ce troisième succès en autant de rencontres, le Portugal consolide sa place de leader de ce groupe 1 et n’est plus qu’à une victoire de valider sa place pour les quarts de finale, en mars prochain. La Pologne reste troisième.



L’Espagne peut remercier Martin Zubimendi



Invaincu lors de ses 12 derniers matchs, l’Espagne accueillait, de son côté, le Danemark au stade Enrique Roca de Murcia. Pour ce choc du groupe 4, Luis de la Fuente décidait d’aligner Martin Zubimendi pour compenser l’absence de Rodri, aux côtés de Fabian Ruiz et de faire confiance au quatuor composé de Lamine Yamal, Pedri, Mikel Oyarzabal et Álvaro Morata, capitaine, en attaque.



En face, Kasper Dolberg était préféré à Rasmus Højlund à la pointe de l’attaque danoise, entouré d’Albert Grønbæk et de Christian Eriksen. Malgré la nette domination espagnole en première mi-temps, il a fallu attendre la seconde période pour voir la Roja ouvrir le score, grâce à Martin Zubimendi (79e) et s’offrir une nouvelle victoire.



Dans les autres rencontres de cette soirée, la Serbie s’est imposée contre la Suisse (2-0), grâce à un but contre son camp de Nico Elvedi (45e+1) et une réalisation d’Aleksandar Mitrović (61e). Avec ce succès, les Serbes reviennent à un point du Danemark dans le groupe 4 de la voie A.



Dans la voie C, la Roumanie a facilement battu Chypre (0-3), avec des buts signés Dennis Man (16e), Razvan Marin (25 s.p) et Radu Dragusin (36e). Une troisième victoire en trois rencontres pour les Roumains, leaders du groupe 2. Enfin, la Biélorussie et l’Irlande du Nord se sont quittés sur un score de parité (0-0), dans le groupe 3 de la voie D.







Avec Footmercato