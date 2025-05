Mendy touche les étoiles : Al-Ahli sacré champion d'Asie

C'est une soirée historique pour le club saoudien d'Al-Ahli, qui a décroché ce samedi 3 mai à Jeddah son premier sacre en Ligue des Champions Asiatique grâce à une victoire maîtrisée (2-0) face aux Japonais de Kawasaki Frontale.



Impeccable dans ses buts, Édouard Mendy a une nouvelle fois fait parler son expérience. Le portier sénégalais, précieux tout au long de la compétition, a su assurer sa défense et réaliser les arrêts qu'il fallait dans les moments décisifs.



Ce triomphe continental marque également son premier trophée avec le club saoudien, quelques mois seulement après son arrivée en provenance de Chelsea. Une consécration méritée pour le champion d'Afrique 2021, qui prouve qu'il reste une référence mondiale à son poste.



Avec ce succès, Al-Ahli entre dans une nouvelle dimension et peut désormais rêver encore plus grand, bien aidé par la solidité de son dernier rempart.