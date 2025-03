Ligue des champions (8es retour) : le PSG pour créer l’exploit, Bayern, Barça et l’Inter Milan pour confirmer

Vainqueurs avec respectivement 2 et 3 buts d’écart lors des matches aller, l’Inter et le Bayern de Vincent Kompany ont fait un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des champions. Le FC Barcelone, en bonne position, devra faire malgré tout attention face à Benfica.



Confirmation attendue pour le Barça

Résilience, solidarité et efficacité : voici comment on pourrait résumer la victoire 0-1 du Barça face à Benfica, sur la pelouse de l’Estadio da Luz la semaine dernière. Réduits à 10 suite à l’exclusion à la 22e minute de Pau Cubarsi, Les Blaugranas ont tenu le zéro derrière grâce à une bonne prestation du portier polonais Wojciech Szczesny et à une équipe portugaise pas toujours très inspirée en zone de finition. L’unique but de la rencontre a été inscrit par Raphinha à la 61e minute, la 25e rose du Brésilien cette saison (et la 9e en Ligue des champions).



Les Catalans doivent désormais confirmer à la maison et ainsi valider leur ticket pour les ¼ de finale. Un match qui se déroulera dans une atmosphère très particulière suite au décès samedi dernier du médecin de l’équipe première, Carles Minarro Garcia. Le match de Liga entre le FC Barcelone et Osasuna, prévu à 21h ce soir-là, a été reporté.



Le Bayern est presque en quarts

Vincent Kompany et le Bayern ont fait un grand pas vers la qualification en s’imposant 3-0 à la maison face au Bayer Leverkusen grâce à un doublé de Kane et un but de Musiala.



Les Bavarois, qui ont perdu à la surprise générale 2-3 contre Bochum en Bundesliga le week-end dernier (après avoir menés 2-0), devront faire preuve de sérieux et d’application face à une équipe adepte des retournements de situation et très solide à domicile en Ligue des Champions cette saison (4 victoires en 4 rencontres, aucun but encaissé).



Problème pour le Bayer Leverkusen et son entraineur Xabi Alonso : la pépite Florian Wirtz, auteur de 6 buts dans cette compétition cette saison, sera absent à cause d’une blessure à la cheville.



… tout comme l’Inter



À l’instar du Bayern, l’Inter est dans une situation confortable pour ce match retour contre Feyenoord. Les hommes de Simone Inzaghi ont évité le piège néerlandais en s’imposant 0-2 au Kuip lors du match aller, grâce à des buts de Marcus Thuram et Lautaro Martinez.





Le programme des 8es de finale retour



Mardi 11 mars



Barcelone - Benfica à 17h45



Liverpool - Paris SG à 20h00



Bayer Leverkusen - Bayern Munich à 20h00



Inter Milan - Feyenoord à 20h00



Mercredi 12 mars



Lille OSC - Borussia Dortmund à 17h45



Atlético de Madrid - Real Madrid à 20h00



Arsenal - PSV Eindhoven à 20h00



Aston Villa - Club Bruges à 20h00