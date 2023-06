Ligue des champions CAF: Al Ahly s'impose en finale aller, mais Wydad garde espoir

Un an après la victoire du Wydad (2-0) devant Al Ahly, les deux équipes se retrouvaient une nouvelle fois en finale pour disputer le trophée. Dimanche 4 juin, lors du match aller au Caire, les Égyptiens ont pris le dessus sur un score (2-1) qui promet un chaud match retour dans une semaine à Casablanca.





C’est une affiche royale pour une finale. Al Ahly et Wydad, les deux derniers finalistes, vainqueur chacun deux fois lors des sept dernières éditions, avaient un premier rendez-vous ce dimanche au Caire pour le match aller de la finale de la Ligue des champions 2023.



Les Égyptiens auront mieux négocié ce premier acte, venant à bout de Marocains rarement dangereux pendant 90 minutes si ce n’est un tir sur le poteau d’Amine Farhane (69e) et sur la précieuse réduction du score de Saifeddine Bouhrati (86e).



Les Cairotes ont pourtant globalement maîtrisé cette rencontre, car les hommes de Marcel Koller ont pris le match par le bon bout, étouffant leurs adversaires dès le début de la partie. Ce fut un miracle que le Wydad n’ait pas encaissé un but dans la première demi-heure tellement l’intensité des joueurs d’Al Ahly leur a mis la tête sous l’eau pendant longtemps.



Les Égyptiens ont bien crû à deux reprises (31e et 37e) bénéficier d’un penalty, mais la Var est venue à chaque fois au secours de l’arbitre libyen Ibrahim.



Hussein El Shahat deux fois décisif



Ce ne fut qu’un sursis, car à force de plier, les hommes de Sven Vandenbroeck vont rompre une première fois punis par une tête du Sud-africain Percy Tau qui reprenait une offrande au second poteau de Hussein El Shahat (45+4). Kahraba qui inscrit le second but égyptien va également profiter d’une passe décisive d'El Shahat sur une action où le gardien marocain Youssef El Motie n’est pas sans reproche (59e).



Vainqueur du trophée en 2020 et 2021, recordman des victoires en Ligue des champions (14) Al Ahly est devant après ce match aller, mais le but Saifeddine Bouhrati a le don de donner un grand espoir aux Marocains pour la rencontre retour et du suspense pour les suiveurs de ces deux équipes qui ne se quittent plus.



Le match retour aura lieu dimanche 11 juin.