Ligue des champions: Chelsea atomise la Juventus, Lille prend la tête de son groupe… tous les résultats de la soirée

La 5e journée de Ligue des champions a débuté ce mardi avec des chocs comme Chelsea-Juventus et Villareal-Manchester United. Les Blues n’ont fait qu’une bouchée de la Vieille dame (4-0) à Stanford Bridge. Édouard Mendy s’est offert un nouveau Clean-Sheet et un ticket pour les 8es de finale.



Manchester United a obtenu sa qualification en sortant victorieux de son déplacement en Espagne (0-2) grâce à des buts de Ronaldo et Sancho.



Lille s’est approché de prêt d’une qualification au prochain tour de la Ligue des champions en s’imposant contre le Redbull Salzbourg (1-0) grâce à un but de Jonathan David.



Le FC Barcelone n’a pas pu obtenir sa qualification ce soir contre le Benfica. Le match nul (0-0) contre les Portugais oblige les Catalans à un résultat positif en Allemagne lors de la dernière journée.



Tous les résultats de la soirée