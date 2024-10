Ligue des champions : Victor Boniface absent de l'entrainement après son grave accident

Victime d'un grave accident dimanche, l'attaquant du Bayer Leverkusen, Victor Boniface, n'était pas présent lundi à l'entraînement avec le groupe. Il a reçu des soins et devrait être de retour mardi, veille de l'affrontement en Ligue des champions face à Brest.



Au lendemain de son grave accident de voiture, Victor Boniface n'a pas participé à l'entraînement de l'équipe ce lundi, à deux jours seulement du match de Ligue des champions contre Brest. Il était tout de même présent dans les installations du Bayer Leverkusen où il a déclaré aux journalistes que "tout va bien".



Le journal allemand BILD explique qu'au sein du club, on assure que Victor Boniface a bien supporté le choc. Il a été traité et soigné ce lundi matin. Le staff ne sait pas encore s'il s'entraînera à nouveau avec l'équipe mardi. Une décision devra être prise pour savoir s'il s'envolera ensuite pour Guingamp avec le reste de l'équipe, afin d'affronter Brest à 16h45 à l'occasion de la troisième journée de Ligue des champions.



"Mon heure n'était pas venue"



Dimanche, l'attaquant de 23 ans a été impliqué en tant que passager dans un grave accident de voiture, dont il s'est finalement tiré sans dommage. Il n'a subi qu'une petite blessure à la main. "Il va bien", a déclaré le Bayer Leverkusen le jour même pour lever l'alerte.



Le joueur avait lui-même rassuré ses fans sur Instagram, en écrivant "Dieu a décidé que mon heure n'était pas venue" et "Dieu est le plus grand" accompagné de plusieurs photos et vidéos où l'on voit notamment l'avant droit de sa voiture déchiqueté et le toit légèrement enfoncé. Sur une autre vidéo, la main de l'attaquant nigérian apparait également ensanglantée.



Avant de peut-être se rendre en Bretagne pour y affronter Brest en Ligue des champions avec le Bayer Leverkusen, Victor Boniface a inscrit samedi après-midi le but de la victoire contre l'Eintracht Francfort (2-1) qui permet à son équipe de rester à trois points du duo de leaders en Bundesliga composé du Bayern et de Leipzig.





Avec Rmc Sport