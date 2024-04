Ligue des champions : gros dur pour le Bayern Munich à quelques heures du coup d’envoi face au Real

Ce mardi, tous les yeux seront rivés sur l’Allianz Arena. Dans l’antre bavarois, le Bayern Munich et le Real Madrid se livreront une rude bataille pour se donner de l’avance avant le match retour en terres ibériques. Mais voilà, face au match de l’année pour les hommes de Thomas Tuchel, ces derniers vont faire face à un coup dur de dernière minute.



Incertain jusqu’au dernier moment en raison d’une blessure au genou, Matthijs de Ligt sera finalement forfait pour ce soir comme l’indique Bild. Un coup dur pour les Bavarois qui avaient trouvé un duo solide en charnière centrale avec le Batave et Eric Dier. L’ancien de l’Ajax Amsterdam et de la Juventus Turin devrait être remplacé par Kim Min-Jae selon les informations allemandes.