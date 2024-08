Ligue des champions : le PSG va affronter Manchester City et le Bayern Munich en première phase

Le PSG va affronter Manchester City et le Bayern Munich en première phase de la nouvelle Ligue des Champions. Une phase dans laquelle les Parisiens rencontreront huit adversaires au total.



Le Paris Saint-Germain recevra Manchester City au Parc et se déplacera au Bayern Munich en première phase de la Ligue des champions. Les Parisiens affronteront également six autres adversaires issus des pots de niveau inférieur.



Il y aura à domicile, la réception de l'Atlético, du PSV et de Gerone. Les déplacements des Parisiens les emmèneront sur les terrains d'Arsenal, de Salzbourg et de Stuttgart.



Ces huit matches auront lieu dans la période allant du 17 septembre au 29 janvier, avec l'objectif pour le PSG de faire partie des huit premières équipes dans le classement des 36 équipes engagées.