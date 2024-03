Ligue des champions : les huit (8) clubs qualifiés pour les quarts sont connus

Ça y est ! Les huit (8) équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions sont désormais connues. Après sa victoire aux tirs au but face à l’Inter, l’Atlético de Madrid complète le tableau qui s’annonce exceptionnel. Les Colchoneros rejoignent le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, le Bayern Munich et Manchester City.



Très en vue la saison dernière, les clubs italiens ont cette fois-ci échoué. Il n’y aura aucun représentant transalpin dans le top 8 européen cette saison. Les Espagnols auront trois équipes, tandis que les Anglais et les Allemands en auront deux. La France comptera sur le PSG.



Pour rappel, le tirage au sort des quarts a lieu vendredi 15 mars à 12 heures.