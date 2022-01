Limogeages Directeurs généraux du Trésor et des Douanes: le ministère des Finances dément

Hier, lundi 03 janvier 2022, un journal de la place a annoncé que le Directeur général de la Comptabilité publique et du Trésor, M. Cheikh Tidiane DIOP et celui des Douanes, M. Abdourahmane DIEYE ont été relevés de leurs postes.



Dans un communiqué le ministère des Finances et du Budget qui assure l’autorité hiérarchique de ces régies financières a tenu à démentir ces informations. "A ce jour, aucun décret n’est pris pour mettre fin aux fonctions desdits Directeurs généraux", lit-on dans le document parvenu à PressAfrik.