Linguère : les autorités renforcent la prévention des conflits entre agriculteurs et éleveurs

La prévention des conflits agro-pastoraux était au cœur d’une réunion du Comité départemental de développement (CDD) tenue à Linguère. L’autorité préfectorale et les différents acteurs du monde rural ont notamment examiné les règles relatives au pâturage, à la divagation des animaux et au zonage des activités agricoles et pastorales.



Présidée par le préfet du département de Linguère, Tening Faye, la rencontre a réuni les différents acteurs concernés ainsi que les élus locaux. Elle a permis de faire le point sur la campagne agricole et de renforcer les mesures destinées à prévenir les tensions entre agriculteurs et éleveurs.



Selon le préfet, la campagne agricole se déroule globalement dans de bonnes conditions. « La majorité des prévisions de mise en place qu'on avait pour les différentes spéculations sont bien arrivées », a-t-elle déclaré sur les ondes d’iRadio. Elle a également indiqué que les opérations de vente se poursuivent pour certaines spéculations et que les engrais sont disponibles, avec des ventes en cours.



Sur le plan pluviométrique, la situation est jugée excédentaire par rapport à la normale saisonnière dans la majeure partie du département. Deux stations font toutefois exception : Labgar et Loumbi, où les cumuls enregistrés restent inférieurs à la normale. La situation phytosanitaire est, pour sa part, considérée comme satisfaisante. « Nous touchons du bois, la situation est satisfaisante », a assuré Tening Faye.



Au-delà du suivi de la campagne agricole, les échanges ont surtout porté sur la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux. Les participants ont été sensibilisés aux dispositions réglementaires encadrant l’utilisation des pâturages ainsi qu’aux procédures relatives à la mise en fourrière des animaux en divagation.



Les autorités ont également partagé l’arrêté portant sur le zonage des différentes activités. Le dispositif précise notamment les espaces réservés à l’agriculture, les zones dédiées au passage des animaux et les couloirs de passage du bétail.



À travers cette rencontre, l’administration départementale entend ainsi favoriser une meilleure cohabitation entre agriculteurs et éleveurs et prévenir les conflits liés à l’accès aux ressources et à l’occupation de l’espace rural.