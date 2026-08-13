Sécurité numérique : Bacary Sarr participe à l’examen du projet de loi sur les infrastructures critiques

Les travaux étaient consacrés à l’examen du projet de loi relatif à la protection des Infrastructures d’Information critiques (IIC) et à la sécurité numérique, porté par le ministère des Télécommunications et du Numérique.

Selon le ministère de la Communication, la présence de Dr Bacary Sarr traduit l’implication de son département dans un chantier stratégique qui touche directement à la communication institutionnelle et au renforcement de la confiance numérique entre l’État et les citoyens.

Le projet de loi porte notamment sur des enjeux tels que l’hébergement local des données publiques, la continuité des services essentiels et la protection des données personnelles.

Présenté comme une pièce maîtresse de la souveraineté numérique du Sénégal, ce texte s’inscrit dans les orientations du New Deal Technologique et de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050.



Le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, porte-parole du Gouvernement, Dr Bacary Sarr, a pris part, ce jeudi 13 août 2026, aux travaux de l’Intercommission réunissant la Commission de la Culture et de la Communication et la Commission des Lois.