Brazzaville : Macky Sall, Sissoco Embaló et Mahamadou Issoufou élevés au grade de docteur honoris causa

Macky Sall, Umaro Sissoco Embaló et Mahamadou Issoufou, respectivement des anciens chefs d’Etat du Sénégal, de la Guinée-Bissau et du Niger, ont été élevés au grade de docteur honoris causa par l'Université Denis Sassou-Nguesso de Brazzaville, au cours d'une cérémonie solennelle.



Prenant la parole, Umaro Sissoco Embaló a dit recevoir cette distinction avec «une profonde humilité et une immense gratitude» pour son parcours politique. «Je reçois cette distinction non pas comme une réussite personnelle, mais comme un hommage au peuple résilient de la Guinée-Bissau, une nation qui a connu des épreuves, mais qui continue de choisir l'espoir. Une nation qui a affronté des adversités, mais qui se relève toujours avec dignité. Mon parcours de service militaire à la direction de l'État m'a permis que le progrès n’est jamais donné. Aujourd'hui, il s'est construit, il s'est construit par le sacrifice, par l'unité et par une foi», a dit l’ex-Président, sous les acclamations de l’assistance.



Par ailleurs, il a lancé un appel à la jeunesse et appelé les dirigeants à «investir massivement» dans l’éducation. «Nous avons appris que même les plus petites nations pouvaient porter une voix puissante lorsqu'elles s'exprimaient avec courage et conviction. Aujourd'hui, en maintenant ici, en République du Congo, je me rappelle que l'avenir de l'Afrique ne sera pas écrit par la circonstance, mais par nos choix. Les choix d'investir dans l'éducation, les choix de donner des moyens à notre jeunesse, les choix de transformer nos institutions en moteurs d'innovation, de stabilité et d'opportunité», a plaidé Embalo.



Pour rappel, cette distinction s’inscrit dans un contexte politique majeur, où l’ancien président sénégalais, Macky Sall, poursuit activement sa campagne diplomatique dans le cadre de sa candidature au poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU). Depuis le début, dans nombreux de ses voyages, on le voit aux côtés d’Embalo, qui serait son directeur de campagne.