Linguère : un enseignant violemment agressé à coups de machette à Loumbidobé

Un enseignant a été violemment agressé à coups de machette à Loumbidobé dans la commune de Barkédji une localité du Sénégal, situé dans le département de Linguère. En réaction, ses collègues ont déserté les salles de classe réclamant des mesures de justice rapides et efficace pour protéger le corps enseignant.



Mouhamadou Bamba Soiré, enseignant en service au village de Loumbidobé dans la commune de Barkédji, a été sauvagement agressé à coups de machette. Les faits se sont déroulé dans la nuit du jeudi au vendredi dans cette localité située sur l’axe Linguère-Matam.



Selon les informations d’iRadio, un de leur collègue à découvert la victime baignait dans une mare de sang. Malgré la panique, il a réussi à interpeller les populations locales. Ainsi des éléments de brigade de la gendarmerie de Barkédji, des autorités administratives et municipales, se sont renduesw sur les lieux du drame tard dans la nuit.



À en croire nos confrères, la victime a perdu beaucoup de sang pendant lors de son évacuation à l’hôpital Maguette Lo de Linguère. L’enseignant agressé pourrait même perdre son œil gauche.



Cependant la gendarmerie de Linguère à ouvert une enquête pour élucider cette affaire et mettre la main sur les malfaiteurs.