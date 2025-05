CAN U20 : La Sierra Leone humilie l'Égypte à domicile, l'Afrique du Sud se remet en selle

La deuxième journée du groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations U20 a offert un scénario inattendu, voire historique. Devant son public, l'Égypte, pourtant considérée comme favorite, a été sèchement battue par une surprenante équipe de Sierra Leone sur le score sans appel de 4 buts à 1.



Un naufrage égyptien à domicile



Dès l'entame de la rencontre, les Sierra-Léonais ont affiché une détermination sans faille. Vifs, bien organisés et réalistes, ils ont pris de vitesse une équipe égyptienne méconnaissable, dépassée dans tous les compartiments du jeu. À la pause le score était en faveur d'Égypte. Ce revers cuisant compromet sérieusement les chances de qualification de l'Égypte pour les phases finales.



L'Afrique du Sud se relance



Dans l'autre match du groupe, l'Afrique du Sud s'est imposée difficilement mais logiquement face à la Tanzanie (1-0). Après une rentrée en matière timide de la première journée, les jeunes Bafana Bafana ont montré un tout autre visage. Leur victoire leur permet de revenir dans la course et de garder toutes leurs chances de qualification.



Classement bouleversé et suspense relancé



Avec cette deuxième journée, la hiérarchie dans du groupe A est totalement chamboulée. La Sierra Leone, inattendue mais séduisante, se positionne comme un sérieux outsider. L'Afrique du Sud, revigorée garde espoir, tandis que l'Égypte devra impérativement réagir pour éviter une élimination prématurée devant son public.