Litige foncier : Madiambal Diagne accuse Pierre Goudiaby Atepa de vouloir détruire son projet immobilier

Madiambal Diagne, journaliste et entrepreneur, a accusé l’architecte Pierre Goudiaby Atepa de vouloir détruire son immeuble en construction aux Mamelles/Ouakam (Dakar). M. Diagne affirme que lors d'une rencontre entre Atepa et Tufan Fayzi Nsamoglu, entrepreneur turc responsable de la construction, Atepa aurait exprimé son désir de « casser » le bâtiment.



Selon le document parvenu à PressAfrik, « peu après cet incident, le chantier a été visité par la Direction de la Surveillance et du Contrôle des Sols (DSCOS) le lundi 19 août, qui a demandé des documents concernant la propriété et les autorisations de construction. » Face à cette situation le journaliste a souligné que « cette intervention fait suite à plusieurs inspections antérieures, toutes conclues sans irrégularités. »



Pour Madiambal Diagne, ces événements récents sont les derniers en date d’une « série de manœuvres destinées à le déstabiliser. » Il y voit « une tentative de règlement de comptes personnels, orchestrée par Atepa, dont l’influence supposée auprès des nouvelles autorités serait à l’origine de ces pressions ».



Il rappelle cependant que, contrairement à certains projets immobiliers ciblés par les autorités, son immeuble ne fait l’objet d’aucune enquête spécifique et respecte toutes les normes en vigueur.