Liverpool: Klopp qualifie la CAN de «petit championnat»

C'est une déclaration dont se serait passé volontiers le technicien allemand. Pas fan des fenêtres internationales comme il le soutien régulièrement, Jürgen Klopp a jeté un nouveau pavé dans la mare. Cette fois-ci, c'est le continent africain qui en prend pour son grade.



Obligé de se passer de ses deux meilleurs atouts offensifs, l'Égyptien Mohamed Salah et le Sénégalais Sadio Mané, mais aussi du milieu de terrain guinéen Naby Keita, l'entraîneur de Liverpool a dénigré la CAN prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun. « En janvier prochain, il y aura un petit championnat en Afrique. Nous serons obligés de nous battre sur plusieurs fronts avec les joueurs, dont nous disposons », a ainsi glissé le coach des Reds.



Klopp l'a sûrement mauvaise de se passer de ses deux meilleurs éléments offensifs. Salah (11buts) et Mané (7 buts) ont inscrit un peu plus de la moitié des buts de Liverpool (35 buts) en 12 matchs de Premier League. Sa déclaration maladroite a soulevé une vague de critiques sur les réseaux sociaux pour une compétition qui réunit les meilleures formations africaines et qui est la plus prestigieuse du continent.