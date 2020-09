Liverpool et Watford auraient trouvé un accord pour le transfert de Ismaila Sarr

Liverpool, nouvelle destination pour Ismaila Sarr ? Tout à l’air correct puisque les deux parties auraient trouvé un accord.



Dans le viseur de Liverpool depuis plusieurs semaines, l’international sénégalais pourrait s’engager avec la formation de Premier League.



Dans sa parution de ce mardi, France Football a fait savoir que l’ancien joueur du Stade Rennais est bel et bien dans la ligne de mire des Reds. Le magazine français, rapporté par Africa Top Sports, va encore plus loin en évoquant un accord entre Liverpool et Watford autour de 35 voire 40 millions d’euros. Et un salaire entre 6 et 7 millions d’euros bruts par an qui serait demandé par l’entourage de jeune ailier.



De simples rumeurs ou un véritable accord entre Liverpool et Ismaila Sarr ? Réponses dans les prochaines semaines.