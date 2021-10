Locales 2022: Wade et compagnie dévoilent le nom de leur coalition

Le Parti démocratique du Sénégal de Abdoulaye Wade et ses camarades ont enfin dévoilé le nom de leur coalition en direction des élections locales de Janvier 2022. Celle-ci est dénommée « LA GRANDE COALITION WALLU SENEGAL».



« En direction des élections départementales et municipales du 23 janvier 2022, le présent communiqué vient rendre compte aux militants et sympathisants des organisations membres ainsi qu'à l'opinion publique nationale et internationale du parachèvement de la construction d'une coalition électorale dénommée :« LA GRANDE COALITION WALLU SENEGAL»", informe une note.



Les organisations parties prenantes, au niveau national comme à la base, procéderont à son lancement officiel le vendredi 8 octobre 2021, entre 15 heures et 18 heures. Le document précise que le lieu sera indiqué dans les jours à venir.