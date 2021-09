Locales 2022 : une grande partie de l’opposition sénégalaise lance une coalition dénommée «Yeewi Askan Wii»

Une grande partie de l’opposition sénégalaise a lancé ce jeudi à Dakar une coalition dénommée «Yeewi Askan Wii» pour faire face à la Benno Bokk Yakaar (mouvance présidentielle), dans les cadres des élections locales prévues en janvier 2022. Cette coalition est composée d’une vingtaine de partis politiques et de mouvements. Parmi lesquels le parti de Ousmane Sonko, Khalifa Sall ou de Bougane Gueye.



« Le Sénégal d’aujourd’hui vaut tous les sacrifices. Nous ne sommes pas dans des calculs politiciens. Ousmane Sonko a pris le relais pendant l’absence de Khalifa Sall pour la mise en place de cette coalition. Ils ont fait le travail ensemble et ont rencontré tous les leaders. Les quatre partis avaient cinq représentants dans les négociations », a dit Moussa Tine, un des membres lors du lancement.



« Nous avons conscience des défis à venir. Et nous avons discuté sur ces bases. Faire un bloc unique et faire face à Macky Sall. Il est allé voir tous les leaders. Cette démarche a été faite dans la plus grande discrétion. C’est pour des commodités de négociations que nous avons choisi quatre partis pour les négociations, mais la coalition est ouverte à tout le monde », fera-t-il savoir.