Locales au Sénégal: une campagne émaillée de violences, malgré la signature de la charte de non-violence

Attaque du cortège de Ahmed Aïdara par des hommes armés de machettes et de gourdins



A moins de 48 heures de la fin de la campagne électorale pour les élections locales prochaines, les violences s’accentuent sur toute l’étendue du territoire nationale. Les derniers accrochages violents datent de mercredi. Neuf (9) blessés ont été enregistrés à Pikine-est, à Yeumbeul-Sud et à Malika où des pitbulls auraient été lâchés au cours de la bagarre opposant les militants de l’opposition et du pouvoir.Avant cela, la localité Guédiawaye (banlieue dakaroise) où le jeune frère du président de la République, Macky Sall, se tire les « chignons » avec l’opposant Malick Gackou et l'animateur Ahmed Aïdara, a ouvert les hostilités 24 heures après le lancement de la campagne.En effet, le candidat de la coalition Yewwi Askan Wi (opposition) à Guédiawaye (Malick Gackou) et son cortège ont été accueillis par des machettes, des gourdins et des pierres devant le domicile du maire sortant et non moins candidat de Benno Bokk Yaakar (BBY, au pouvoir), Aliou Sall. Des hommes armés de machettes, de gourdins et de pierres, mobilisés devant chez Aliou Sall, ont empêché un cortège du candidat Ahmed Aïdara de passer.