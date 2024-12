Logements fictifs :Quand Abdoulaye Guissé bluffait ses clients avec une fausse tante du Président Diomaye (vidéo)

C'est la vidéo qui enflamme les réseaux sociaux. Abdoulaye Mamadou Guissé, président d'Omart City Sénégal, est au cœur d'une affaire d'escroquerie qui laisse les internautes médusés. L'entrepreneur a mis en scène une prétendue « tante » proche du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, pour gagner la confiance de ses victimes.



Cette dame, identifiée comme Khady Faye, jouait le rôle d'une "badiene" influente, apaisant les doutes des investisseurs potentiels. Mais un détail troublant n'a pas échappé aux internautes avertis. Le teint clair de la supposée tante contrastait étrangement avec celui du chef de l'Etat connu pour son teint foncé et ses origines sérères. Une tante adoptive peut-être...



Rappelons que Mamadou Abdoulaye Guissé a été interpellé samedi dernier, peu après la dédicace de son livre. Une ironie du sort, puisque l'enquête autour de cette affaire évoque une intrigue digne d'un roman policier. Le projet ? proposer des logements sociaux accessibles à tous. Mais en réalité, aucune parcelle, aucun accord signé, et encore moins de constructions en vue.



Les victimes, invitées à verser des « frais d'adhésion » de 5 500 FCFA sans reçu ni garantie, se comptent par centaines. Ces fonds, destinés aux charges d'Omart City, auraient été détournés à d'autres fins.



L'enquête de la brigade de gendarmerie de la Zone Franche a mis au jour une vaste opération frauduleuse. Plus de 500 plaintes ont déjà été enregistrées, tandis que les logements promis restent introuvables.



Ce jeudi, le juge d'instruction du 2ᵉ cabinet du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye a inculpé Abdoulaye Mamadou Guissé. L'inculpé devra passer sa première nuit derrière les barreaux, en attendant son procès.