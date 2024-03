Loi d'amnistie : les députés de Pastef ont voté contre

L’Assemblée nationale s’est penchée mercredi sur le vote du projet de loi portant amnistie sur les faits criminelle et correctionnel allant du 1er février 2021 au 25 février 2024. Apres les plaidoiries, les députés de l'ex-parti Pastef ont voté contre la loi n°05/2024 portant amnistie des faits liés aux manifestations politiques qui ont lieu au Sénégal de février 2021 à février 2024 de même que leurs collègues du PUR et de Taxawu Sénégal.



La loi d'amnistie a finalement été votée par 94 « pour » députés de la majorité et du groupe parlementaire Liberté, démocratie et changement contre 49 « non » et deux abstentions.



Rappelons que les députés du Pastef avaient opté pour l’abstention durant les travaux en commission des lois.