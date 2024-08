Loi organique portant modification du règlement intérieur de l’AN : les précisons d’Ayib Daffé

Pour permettre au Premier ministre Ousmane Sonko de tenir sa Déclaration de Politique Générale (DPG) les députés se sont réunis en session extraordinaire pour le vote des textes de la loi organique portant sur le sujet. En marge de la session, Ayib Daffé, député de YAW, a apporté quelques précisons par rapport à la procédure.



« Ce qui a été fait, souligne Ayib Daffé, « c’est l’examen et l’adoption de cette loi organique. Il reste tout un processus parce que les lois organiques sont soumises obligatoirement au Conseil constitutionnel qui doit vérifier qu’elles sont conformes à la constitution. Après cela, le Conseil constitutionnel rend un avis et transmet au président de la République pour la promulgation. À partir de là, le règlement intérieur pourra être publié au journal officiel et entrer en vigueur », a-t-il fait savoir.



Poursuivant : « Ce qui relève de l’exécutif, c’est au pouvoir exécutif de se prononcer, et je pense que le gouvernement se prononcera le moment venu sur la position à tenir. Nous en tant que députés, le travail qu’on nous avait confié est terminé puisque la session extraordinaire vient d’être clôturée, l’ordre du jour étant épuisé donc, nous pensons que c’est quelque chose qu’on doit saluer et qu’on doit encourager et l'Assemblée nationale doit refléter les vœux et les aspirations des Sénégalais », a signalé le parlementaire.



À en croire, le député de YAWI, cette séance a également pour but de corriger les failles du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. « nous nous sommes réunis en concertation ce vendredi avec tous les groupes parlementaires et les non-inscrits pour corriger ce règlement intérieur parce que nous pensons que c’est une victoire de la démocratie, c’est une victoire de l’Etat de droit, c’est une victoire de la légalité, puisque beaucoup niaient les problèmes de ce règlement intérieur, beaucoup disaient que le règlement intérieur ne posait aucun problème. Aujourd’hui, tous les députés se sont accordés pour dire que les problèmes étaient réels et on s’est concerté pour apporter des solutions.



Sur ce plan le Premier ministre Ousmane Sonko et nos collègues et nous les membres du groupe parlementaire YAWI pendant deux ans avons mené ce combat, nous avons été rejoints par l’actuelle opposition, nous avons été rejoints par les non-inscrits et tous les autres groupes parlementaires. C’est quelque chose à saluer et nous espérons que l'Assemblée nationale va continuer, que ce soit cette législature ou une autre qui viendra, si dissolution il y a, va continuer à œuvrer dans ce sens, à travailler à prendre des initiatives pour régler ses propres problèmes au lieu de les régler de manière simplement politique avec la politique politicienne », a soutenu Ayibb Daffé.